Пекин выразил протест в связи с введением новых санкций США
В Пекине заявили, что Вашингтон злоупотребляет мерами экспортного контроля
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КНР выразила решительный протест в связи с внесением в санкционные списки США китайских предприятий, занимающихся ядерной энергетикой. Соответствующее заявление сделал заместитель министра экологии и охраны окружающей среды республики Лю Хуа.
Он напомнил, что ранее министерство торговли США ограничила деятельность еще четырех компаний. Причиной стало подозрение в попытке приобретения американских ядерных технологий для военного использования.
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ИСТОЧНИК KP.RU