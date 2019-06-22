2019-06-22T02:23:23+03:00
В мире

США внесли в «черный список» еще пять китайских IT-компаний

Под американские санкции попали, в частности, Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти США внесли в «черный список» еще пять китайских IT-компанийВласти США внесли в «черный список» еще пять китайских IT-компанийФото: REUTERS
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Минторг США внес в «черный список» еще пять крупных китайских компаний, которые занимаются разработкой компьютерных технологий, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства.

По данным издания, в частности, под американские санкции вслед за телекоммуникационной корпорацией Huawei попали, в частности, Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit. Как пояснили в торговом ведомстве, эти компании занимаются деятельностью, «противоречащей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 мая Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесло Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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