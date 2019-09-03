В МИД России не ждут прорыва по мирному договору с Японией

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-03T12:54:31+03:00

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Процесс обсуждения условий заключения мирного договора между Россией и Японией довольно длительный, и стороны до сих пор не могут прийти к компромиссу, поэтому прорывов в данном направлении ждать не стоит. Такое заявление заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сделал на полях Восточного экономического форума.

"Пока позиции сторон существенно расходятся, так что будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что на переговорах не затрагивается тема военного строительства на Курильских островах, поскольку она не имеет никакого отношения к мирному соглашению. Но раз Японию это волнует, то вопрос будет поднят на консультациях в Токио на следующей неделе. Дата же проведения очередного раунда российско-японского стратегического диалога пока не согласована, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Россия и Япония так и не заключили мирный договор по окончанию Второй мировой войны. Стороны постоянно проводят консультации по этому вопросу, но спор вокруг принадлежности Курильских островов препятствует достижению договоренности. При этом в Токио ранее пообещали заключить соглашение уже к 2021 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/605619" frameborder="0"></iframe> «Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU