Лукашенко решил «наглухо» закрыть границу с Украиной
Белоруссия вынуждена «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за того, что с территории незаежной «хлынул поток оружия». Соответствующие заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», - сказал он на международной конференции по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.
Объясняя свою решение Лукашенко заявил, что, если оружие попадает в руки обычным людям и «особенно националистически настроенных», то «жди терроризма».
В конце прошлого года белорусский лидер сообщил об укреплении границы с незалежной «не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие». Позже он назвал Украину «головной болью» и «бедой» Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»