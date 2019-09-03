Лукашенко решил «наглухо» закрыть границу с Украиной

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-03T13:18:25+03:00

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Белоруссия вынуждена «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за того, что с территории незаежной «хлынул поток оружия». Соответствующие заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», - сказал он на международной конференции по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.

Объясняя свою решение Лукашенко заявил, что, если оружие попадает в руки обычным людям и «особенно националистически настроенных», то «жди терроризма».

В конце прошлого года белорусский лидер сообщил об укреплении границы с незалежной «не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие». Позже он назвал Украину «головной болью» и «бедой» Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU