В Роскомнадзоре сообщили, что Google еще не выплатил штраф на 700 тысяч рублей
Google пока не оплатил штраф на 700 тысяч рублей, назначенный Роскомнадзором в июле. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров, отметив, что срок выплаты истекают в конце сентября.
«Еще не истекли регламентные сроки. Срок выплаты штрафа истекает 30 сентября» - сказал руководитель Роскомнадзора журналистам на полях Восточного экономического форума.
Жаров предположил, что американская корпорация, как «и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф».
Ранее Роскомнадзор зафиксировал нарушение российского законодательства, свзанное с тем, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, как следствие более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. Штраф за снижение уровня фильтрации был выписан компании 18 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU