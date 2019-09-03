2019-09-03T13:46:35+03:00
Экономика

В Роскомнадзоре сообщили, что Google еще не выплатил штраф на 700 тысяч рублей

Глава ведомства предположил, что компания будет платить в последний момент
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Роскомнадзоре сообщили, что Google еще не выплатил штраф на 700 тысяч рублейВ Роскомнадзоре сообщили, что Google еще не выплатил штраф на 700 тысяч рублейФото: REUTERS
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Google пока не оплатил штраф на 700 тысяч рублей, назначенный Роскомнадзором в июле. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров, отметив, что срок выплаты истекают в конце сентября.

«Еще не истекли регламентные сроки. Срок выплаты штрафа истекает 30 сентября» - сказал руководитель Роскомнадзора журналистам на полях Восточного экономического форума.

Жаров предположил, что американская корпорация, как «и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф».

Ранее Роскомнадзор зафиксировал нарушение российского законодательства, свзанное с тем, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, как следствие более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. Штраф за снижение уровня фильтрации был выписан компании 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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