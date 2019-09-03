СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест
Следственный комитет России обратился к суду с просьбой об изменении меры пресечения в отношении двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве - Егора Жукова и Сергея Фомина.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей, в случае удовлетворения ходатайства их переведут под домашний арест. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
С пяти других фигурантов дела о беспорядках от 27 июля 2019 года все обвинения были сняты. Следствие изучило материалы, включая записи с камер видеонаблюдения, и не нашло состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.
"Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены. Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД", - уточнили в СК.
Сайт kp.ru писал, что дело о массовых беспорядках в столице было возбуждено в конце июля после того, как сотни людей вышли на несогласованную акцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU