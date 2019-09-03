2019-09-03T14:08:57+03:00
Происшествия

СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест

Речь идет об обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвиненияС пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвиненияФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Следственный комитет России обратился к суду с просьбой об изменении меры пресечения в отношении двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве - Егора Жукова и Сергея Фомина.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей, в случае удовлетворения ходатайства их переведут под домашний арест. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

С пяти других фигурантов дела о беспорядках от 27 июля 2019 года все обвинения были сняты. Следствие изучило материалы, включая записи с камер видеонаблюдения, и не нашло состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

"Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены. Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД", - уточнили в СК.

Сайт kp.ru писал, что дело о массовых беспорядках в столице было возбуждено в конце июля после того, как сотни людей вышли на несогласованную акцию.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Курс доллара поднялся до 66,90 рубля
Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии
Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников
Умерла актриса Зинаида Славина
В Роскомнадзоре сообщили, что Google еще не выплатил штраф на 700 тысяч рублей
В киевском ресторане подрались бывший и действующий депутаты Рады
Хорошую песню мем не загубит: Шуфутинский объяснил популярность "Третьего сентября"
Лукашенко решил «наглухо» закрыть границу с Украиной
Ученые назвали продукты, избавляющие от жира на животе
Британский подросток лишился зрения и слуха из-за любви к фастфуду
Фунт стерлингов обвалился в ожидании «жесткого Brexit»
МИД РФ призвал выступить против террористов "единым фронтом"
К 2028 году Минобороны РФ получит более 400 новых вертолёта
В МИД России не ждут прорыва по мирному договору с Японией
Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
МИД: спрос на проект Большого евразийского партнерства растет
Россияне назвали самый опасный город России
Суд арестовал построенную Атамбаевым мечеть в Бишкеке
Песков: Дата встречи в «нормандском формате» не определена
Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества
Российские военные передали сирийским детям наборы к школе
Пекин выразил протест в связи с введением новых санкций США
Роналду признан лучшим игроком Португалии в 10-й раз