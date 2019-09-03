В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-03T14:41:17+03:00

Предполагается, что убийца сам позвонил в полицию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодого человека уже задержали - он сознался в преступлении

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Четырнадцатилетний житель американского города Элкмонт штата Алабама застрелил пятерых членов своей семьи. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе офиса шерифа округа Лаймстоун.

Согласно данным правоохранителей, подростка уже задержали. Он сознался в преступлении и теперь сотрудничает с полицией. Предполагается, что молодой человек сам вызвал стражей порядка после содеянного.

Прибывшие на место медики диагностировали смерть троих человек, а еще двоих увезли в больницу в критическом состоянии. Они скончались уже в палате.

С подозреваемым работают правоохранители. Вместе они занимаются поисками 9-миллиметрового пистолета, который подросток выбросил возле дома, сообщается на странице офиса шерифа в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в Калифорнии 12-летний мальчик случайно выстрелил из ружья в своего брата-близнеца. Ребенок скончался, а их мать арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU