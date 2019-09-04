Сенатор США Майк Ли получил визу в Россию

СЕГОДНЯ 03:30 2019-09-04T03:53:01+03:00

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Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли, который намерен на днях посетить нашу страну, во вторник по лучил российскую визу. Эту информацию подтвердили в посольстве России в Вашингтоне.

«Можем подтвердить, что, в соответствии с существующей процедурой, посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам», - сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства, посоветовав по вопросам программы пребывания сенатора в Москве обращаться в его офис.

По данным газеты Politico, законодатель намерен приехать в Россию с 5 по 8 сентября, а во время своего визита в нашу страну Майк Ли, как заявили в его офисе, собирается пообщаться «с представителями российского правительства и бизнес-сообщества», обсудить с ними торговлю, диалог по военной линии и религиозные свободы. Кроме того, по словам представителя республиканца, Майк Ли планирует встретиться с американским послом в Москве Джоном Хантсманом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее двум сенаторам США отказали в визах, потому что их имена находятся в «стоп-листе».

ИСТОЧНИК KP.RU