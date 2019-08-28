2019-08-28T11:16:19+03:00
Политика

Посольство РФ назвало причину отказа в выдаче виз двум сенаторам США

Рон Джонсон и Крис Мёрфи хотели посетить Москву в составе делегации Конгресса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посольство РФ в США ответило на обвинения от американских сенаторовПосольство РФ в США ответило на обвинения от американских сенаторовФото: REUTERS
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Посольство РФ в Вашингтоне ответило на слова американского сенатора-демократа Криса Мёрфи о том, что ему, как и сенатору-республиканцу Рону Джонсону, отказали в получении российской визы.

Сайт kp.ru писал, что политики собирались посетить Москву в составе делегации Конгресса.

"Всё, что мы ранее сказали о заявлении сенатора Рона Джонсона, может быть полностью применено к словам сенатора Криса Мёрфи", — говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Twitter.

Российское посольство предложило заняться установлением межпарламентских связей

Российское посольство предложило заняться установлением межпарламентских связей

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев объяснил, что оба американца находятся в стоп-листе. Их фамилии были внесены в "черный" список после того, как США ввели персональные санкции в отношении наших парламентариев.

В посольстве же подчеркнули, что если бы Вашингтон действительно стремился к развитию равноправного межпарламентского диалога, то давно бы принял у себя сотрудников Федерального собрания РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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