Посольство РФ назвало причину отказа в выдаче виз двум сенаторам США

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-28T11:16:19+03:00

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Посольство РФ в Вашингтоне ответило на слова американского сенатора-демократа Криса Мёрфи о том, что ему, как и сенатору-республиканцу Рону Джонсону, отказали в получении российской визы.

Сайт kp.ru писал, что политики собирались посетить Москву в составе делегации Конгресса.

"Всё, что мы ранее сказали о заявлении сенатора Рона Джонсона, может быть полностью применено к словам сенатора Криса Мёрфи", — говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Twitter.

Российское посольство предложило заняться установлением межпарламентских связей

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев объяснил, что оба американца находятся в стоп-листе. Их фамилии были внесены в "черный" список после того, как США ввели персональные санкции в отношении наших парламентариев.

В посольстве же подчеркнули, что если бы Вашингтон действительно стремился к развитию равноправного межпарламентского диалога, то давно бы принял у себя сотрудников Федерального собрания РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU