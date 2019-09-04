В Москве поймали похитителя телефонов Бондарчука и Миронова

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-04T07:47:09+03:00

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В Москве полицейские задержали предполагаемого похитителя мобильных телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Сайт kp.ru писал, что злоумышленник вынес принадлежащие артистам айфоны прямо из гримерки кинопроизводственного комплекса во время съемок программы "Кино в деталях". Все приняли вора за работника площадки и не обратили на него внимания.

Общий ущерб составил 130 тысяч рублей. На место инцидента сразу же были вызваны полицейские. К слову, "КП" одной из первых сообщила о наглой краже.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты", - рассказала Волк.

По ее словам, украденные айфоны уже найдены. Задержанный оказался житель Москвы, ранее судимый за аналогичное преступление. Его поместили под стражу, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU