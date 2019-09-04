2019-09-04T07:47:09+03:00
Происшествия

В Москве поймали похитителя телефонов Бондарчука и Миронова

Мужчина вынес айфоны на сумму 130 рублей прямо со съемочной площадки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Режиссер Федор БондарчукРежиссер Федор БондарчукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Москве полицейские задержали предполагаемого похитителя мобильных телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Сайт kp.ru писал, что злоумышленник вынес принадлежащие артистам айфоны прямо из гримерки кинопроизводственного комплекса во время съемок программы "Кино в деталях". Все приняли вора за работника площадки и не обратили на него внимания.

Общий ущерб составил 130 тысяч рублей. На место инцидента сразу же были вызваны полицейские. К слову, "КП" одной из первых сообщила о наглой краже.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты", - рассказала Волк.

По ее словам, украденные айфоны уже найдены. Задержанный оказался житель Москвы, ранее судимый за аналогичное преступление. Его поместили под стражу, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пентагон урежет 127 программ для выделения $3,6 млрд на строительство стены
Трамп поздравил Польшу с 80-летием начала Второй мировой войны
Погода в Москве на 4 сентября 2019 года: ожидается дождь и гроза
В ЦБ рассказали, как мошенники воруют деньги с помощью соцсетей
Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали не менее семи человек
Посольство России в Софии ответило на заявление МИД Болгарии об освобождении Европы от нацизма
Специалисты перечислили города России с самым грязным воздухом
Минздрав планирует в этом году привить от гриппа почти половину россиян
Сенатор США Майк Ли получил визу в Россию
Премьер-министр Индии прибыл в Россию с официальным визитом
В Испании начинающий порноактер умер после кинопроб
Девочка, пропавшая под Липецком, нашлась в Москве
МИД Болгарии призвал Россию не считать борьбу Советской Армии с нацизмом освобождением Европы
Джонсон в ответ на демарш депутатов против Brexit пригрозил переизбрать парламент
Центробанк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитам
Экс-шеф Пентагона считает Пакистан «самой опасной» страной мира
В Сирии комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили беспилотники террористов
Суд в Иране расторг скандальный брак взрослого мужчины с 11-летней девочкой
Вышинский заявил, что хочет снятия обвинений не по звонку Зеленского, а по закону
Никакой свободы выбора пола: Президент Бразилии хочет запретить «гендерную идеологию» в школах
Шойгу обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции детали предстоящей встречи
Трамп раскритиковал мэра Лондона, но ошибся в написании его имени и фамилии
США ввели санкции в отношении иранского космического агентства
В Московском СИЗО сыграли свадьбу женщина и трансгендер
В турецком бассейне утонула девочка из России
В Совфеде прокомментировали закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине
Правительство намерено развивать юношеские автошколы
Юлия Тимошенко не пришла в Верховную Раду из-за горя в семье