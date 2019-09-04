В ЦБ оценили перспективы утечки из банков биометрии клиентов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-04T08:57:46+03:00

В ЦБ уверены, что злоумышленники пока не смогут добраться до биометрических данных клиентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в ведомстве сомневаются, что такое возможно

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Сообщения об утечке персональных данных появляются почти регулярно. Сведения о клиентах теряют мелкие фирмы, соцсети, банки. Все это создает угрозу, что человек может попасться на удочку мошенника.

Сегодня клиентам финансовых учреждений активно предлагают оформить биометрию, чтобы пользоваться банковскими услугами дистанционно.

Насколько данная форма защищена от утечек и могут ли слепки лица и голоса попасть к мошенникам – рассказал заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

По его словам, пока такой вариант развития событий маловероятен.

— Чтобы произошла утечка, злоумышленникам необходимо будет подменить образец данных его аналогом. Динамическая подмена голоса, фразы в моменте, когда идет идентификация, — математически сложная задача. Ведь помимо лица там еще и голос, - комментирует «Известиям» Сычев.

На всех этапах работы с биометрией присутствует криптографическая защита. Даже сотрудникам банков эти сведения недоступны, они отвечают только за сбор сведений.

Для того, чтобы злоумышленник получил сведения, ему придется взломать сразу три базы: Единой системы идентификации и аутентификации, Единой биометрической системы и учетную запись в самом банке.

- Наверно, чисто теоретически, преступник может получить какой-то доступ, если соберет всё это в одном флаконе. Но это крайне сложно и экономически невыгодно, - заключает представитель ЦБ.

Ранее специалист рассказал, как мошенники применяют персональные данные клиентов и кто чаще всего становится жертвами преступников, добровольно отдавая свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU