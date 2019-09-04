Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-04T09:10:05+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень. Такая фраза прозвучала накануне предстоящей встречи глава правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сайт kp.ru писал, что политики увидятся на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Помимо мирного договора, они обсудят торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи двух стран.

"Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень", - сказал Абэ перед тем, как вылететь в Россию.

По его словам, достигнутые в 2016 году в Нагато договоренности продолжают реализовываться, а встреча на полях ВЭФ лишь поспособствуют дальнейшему продвижению в этом вопросе. Так, например, ведется активная подготовка к ведению совместной хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах, передает ТАСС.

Тем временем, в министерстве иностранных дел России не ждут прорыва по мирному договору с Японией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/605619" frameborder="0"></iframe> «Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU