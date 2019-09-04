Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень. Такая фраза прозвучала накануне предстоящей встречи глава правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сайт kp.ru писал, что политики увидятся на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Помимо мирного договора, они обсудят торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи двух стран.
"Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень", - сказал Абэ перед тем, как вылететь в Россию.
По его словам, достигнутые в 2016 году в Нагато договоренности продолжают реализовываться, а встреча на полях ВЭФ лишь поспособствуют дальнейшему продвижению в этом вопросе. Так, например, ведется активная подготовка к ведению совместной хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах, передает ТАСС.
Тем временем, в министерстве иностранных дел России не ждут прорыва по мирному договору с Японией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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