Минтруд предложил включить в страж три года декретного отпуска
Отпуск по уходу за ребенком до трех лет могут включить в трудовой стаж матери. С такой инициативой выступило министерство труда РФ. Документ был подписан замминистра Андреем Пудовым, передает ТАСС:
- Это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания с учётом того, что в РФ период отпуска по уходу за ребенком составляет три года, при этом значительная часть граждан реализует данное право.
Сейчас, напомним, в стаж женщины входит только декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Это оплачиваемый государством отпуск.
В министерстве финансов предложение коллег из минтруда не поддержали – в бюджете может не найтись денег.
Еще одно предложение касается времени выхода в декрет - в России предлагают ввести гибкий декретный отпуск по уходу за ребенком. Женщинам хотят дать право самостоятельно решать на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU