Минтруд предложил включить в страж три года декретного отпуска

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-04T11:17:12+03:00

В стад сегодня входит только полтора года декретного отпуска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Отпуск по уходу за ребенком до трех лет могут включить в трудовой стаж матери. С такой инициативой выступило министерство труда РФ. Документ был подписан замминистра Андреем Пудовым, передает ТАСС:

- Это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания с учётом того, что в РФ период отпуска по уходу за ребенком составляет три года, при этом значительная часть граждан реализует данное право.

Сейчас, напомним, в стаж женщины входит только декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Это оплачиваемый государством отпуск.

В министерстве финансов предложение коллег из минтруда не поддержали – в бюджете может не найтись денег.

Еще одно предложение касается времени выхода в декрет - в России предлагают ввести гибкий декретный отпуск по уходу за ребенком. Женщинам хотят дать право самостоятельно решать на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU