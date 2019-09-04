В Москве у водителя Lexus отобрали сумку с 3 млн рублей
Грабитель распылил в лицо мужчине неизвестную жидкость и забрал деньги прямо из салона машины
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Из салона автомобиля марки Lexus похитили сумку, в которой находилось свыше трех миллионов рублей. Ограбление произошло на востоке Москвы вечером во вторник, 3 сентября.
Согласно данным Главного управления министерства внутренних дел России по городу, неизвестный распылил некую жидкость в лицо водителю, после чего отобрал у него сумку с деньгами.
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ИСТОЧНИК KP.RU