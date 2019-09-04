2019-09-04T11:36:13+03:00
Политика

Путин вручит премьер-министру Индии высшую государственную награду

Президент России наградит Нарендре Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование 75-летия со дня GобедыПрезидент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование 75-летия со дня GобедыФото: REUTERS
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На переговорах с индийским премьер-министром во Владивостоке Владимир Путин сообщил, что пригласит его в Кремль для вручения государственной награды.

- Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного, - отметил Путин на переговорах с индийским премьером во Владивостоке, - сказал глава государства.

Президент напомнил, что это главная государственная награда, и «будет правильно», если вручение состоится именно в Кремле.

Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Еще одна встреча состоится в Бразилии на саммите БРИКС. Также в Москву 9 мая ожидают визит президента Франции Макрона.

- Мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся, - ответил французский лидер на приглашение принять участие в праздничных торжествах в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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