Путин вручит премьер-министру Индии высшую государственную награду

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-04T11:36:13+03:00

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На переговорах с индийским премьер-министром во Владивостоке Владимир Путин сообщил, что пригласит его в Кремль для вручения государственной награды.

- Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного, - отметил Путин на переговорах с индийским премьером во Владивостоке, - сказал глава государства.

Президент напомнил, что это главная государственная награда, и «будет правильно», если вручение состоится именно в Кремле.

Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Еще одна встреча состоится в Бразилии на саммите БРИКС. Также в Москву 9 мая ожидают визит президента Франции Макрона.

- Мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся, - ответил французский лидер на приглашение принять участие в праздничных торжествах в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU