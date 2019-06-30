Макрон заявил, что приедет на празднование Дня Победы в Россию в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-30T14:30:20+03:00

Президент Франции отметил, что празднование этой даты важно для его страны

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Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия Победы в 2020 году. Об этом он заявил в интервью Первому каналу.

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду", - сказал Макрон. Президент Франции также отметил, что празднование этой даты является важным для его страны. "Потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся", - отметил Макрон.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ходе саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу посетить Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы. Аналогичное приглашение получил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп; в ответ на это американский лидер пообещал подумать.

ИСТОЧНИК KP.RU