Роспотребнадзор введет обязательные прививки для будущих мам

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-04T12:32:34+03:00

Анна Попова сообщила о том, что в России планируется ввести плановый календарь прививок для женщин, которые планируют в скором времени беременность Фото: Анастасия ОСИПОВА

В списке обязательных вакцин скоро появятся препараты против оспы и ротавирусной инфекции

Изменить размер текста: A A

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России планируется ввести плановый календарь прививок для женщин, которые планируют в скором времени беременность. Эта мера направлена на защиту здоровья не только будущей матери, но и её ребёнка.

Также Попова отметила, что обсуждается вопрос по созданию национального календаря прививок и для людей старшего возраста. Эту информацию она сообщила журналистам в рамках Восточного экономического форума.

Действующий в России график обязательных прививок для населения не сильно отличается от международной практики. С появлением новых вакцин, Роспотребнадзор пересматривает этот список и добавляет в него новые эффективные препараты, сообщает РИА Новости.

Так, в ближайшее время в нацкалендарь прививок России планируется включить вакцины против ветрянки и ротавирусной инфекции. А также расширить категории детей, которым назначается прививка от гемофильной инфекции типа B.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я мама»: полезные советы для мам:

Раздел посвящен вопросам, волнующим всех женщин, которые готовятся или уже стали мамами: вопросам беременности, родов, уходу за ребенком, питанию, воспитанию, развитию детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU