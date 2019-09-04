Моди приедет в Москву на День Победы в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-04T12:15:34+03:00

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В эти дни проходит официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендру Моди. Он обсудил с президентом России отношения двух стран, экономическое и торговое сотрудничество, а также получил приглашение от российского президента приехать весной 2020 года в Москву.

- Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял приглашение и будет присутствовать 9 мая на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее стало известно, что в празднике 9 мая примет участие президент Франции. Эммануэль Макрон подтвердил, что принял приглашение и собирается отметить праздник в России.

- Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду, - сказал Макрон.

Кстати, приглашение принять участие в мероприятиях в честь юбилея Победы, получил и Дональд Трамп. Он ответ пока не дал, пообещал подумать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729985" frameborder="0"></iframe> Моди приедет в Москву на День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU