Моди приедет в Москву на День Победы в 2020 году
В эти дни проходит официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендру Моди. Он обсудил с президентом России отношения двух стран, экономическое и торговое сотрудничество, а также получил приглашение от российского президента приехать весной 2020 года в Москву.
- Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял приглашение и будет присутствовать 9 мая на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Владимир Путин.
Напомним, ранее стало известно, что в празднике 9 мая примет участие президент Франции. Эммануэль Макрон подтвердил, что принял приглашение и собирается отметить праздник в России.
- Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду, - сказал Макрон.
Кстати, приглашение принять участие в мероприятиях в честь юбилея Победы, получил и Дональд Трамп. Он ответ пока не дал, пообещал подумать.
Моди приедет в Москву на День Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU