2019-09-04T12:15:34+03:00
Политика

Моди приедет в Москву на День Победы в 2020 году

Премьер-министр Индии принял приглашение российского президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Моди принял приглашениеМоди принял приглашениеФото: REUTERS
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В эти дни проходит официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендру Моди. Он обсудил с президентом России отношения двух стран, экономическое и торговое сотрудничество, а также получил приглашение от российского президента приехать весной 2020 года в Москву.

- Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял приглашение и будет присутствовать 9 мая на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее стало известно, что в празднике 9 мая примет участие президент Франции. Эммануэль Макрон подтвердил, что принял приглашение и собирается отметить праздник в России.

- Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду, - сказал Макрон.

Кстати, приглашение принять участие в мероприятиях в честь юбилея Победы, получил и Дональд Трамп. Он ответ пока не дал, пообещал подумать.

Моди приедет в Москву на День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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