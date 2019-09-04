В Москве задержан сотрудник института РАН, грозившийся устроить теракт в школе на 1 сентября

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-04T12:03:40+03:00

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Сотрудник Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Олег Кривошеев был задержан столичными полицейскими за угрозу осуществления теракта. Об этом сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Согласно его данным, днем в воскресенье, 1 сентября, в дежурную часть позвонил охранник школы № 687. Он рассказал, что при очередном обходе объекта обратил внимание на неизвестного мужчину, который ходил вдоль забора и вел себя довольно подозрительно.

Работник ЧОП вспомнил, что днем ранее уже видел его около школы, и решил узнать причины странного поведения. На вопрос "что вы тут делаете?" Кривошеев ответил: "Готовлюсь к теракту".

На место инцидента тут же был вызван наряд полиции. Правоохранители установили личность мужчины и обязали его явиться в часть на следующий день. По факту случившегося была начата проверка.

Стоит отметить, что все произошло в день, когда страна скорбела по погибшим в теракте в Беслане. 1 сентября 2019 года с того страшного дня прошло ровно 15 лет. Сайт kp.ru публиковал воспоминания о трагедии глазами журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU