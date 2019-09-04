2019-09-04T12:03:40+03:00
Происшествия

В Москве задержан сотрудник института РАН, грозившийся устроить теракт в школе на 1 сентября

На подозрительного мужчину обратил внимание охранник
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег Кривошеев. Фото: сайт Российского экономического университета им. ПлехановаОлег Кривошеев. Фото: сайт Российского экономического университета им. Плеханова
Изменить размер текста:

Сотрудник Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Олег Кривошеев был задержан столичными полицейскими за угрозу осуществления теракта. Об этом сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Согласно его данным, днем в воскресенье, 1 сентября, в дежурную часть позвонил охранник школы № 687. Он рассказал, что при очередном обходе объекта обратил внимание на неизвестного мужчину, который ходил вдоль забора и вел себя довольно подозрительно.

Работник ЧОП вспомнил, что днем ранее уже видел его около школы, и решил узнать причины странного поведения. На вопрос "что вы тут делаете?" Кривошеев ответил: "Готовлюсь к теракту".

На место инцидента тут же был вызван наряд полиции. Правоохранители установили личность мужчины и обязали его явиться в часть на следующий день. По факту случившегося была начата проверка.

Стоит отметить, что все произошло в день, когда страна скорбела по погибшим в теракте в Беслане. 1 сентября 2019 года с того страшного дня прошло ровно 15 лет. Сайт kp.ru публиковал воспоминания о трагедии глазами журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В шахте Донецка произошел взрыв
Аскольд Запашный рассказал подробности срочной операции
Моди приедет в Москву на День Победы в 2020 году
Названы самые комфортные города для жизни
Минприроды сократит расстояние между метеостанциями для борьбы с пожарами
Украинские Львов и Ровно оказались на карте Польши
Путин вручит премьер-министру Индии высшую государственную награду
В маленьком финском городке появилось сразу 50 миллионеров
В Москве у водителя Lexus отобрали сумку с 3 млн рублей
Минтруд предложил включить в страж три года декретного отпуска
Иран готов вернуться к соблюдению СВПД ради кредита на $15 млрд
В Москве и области объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы
Не больше 19 пассажиров и скорость до 3 тысяч километров в час: каким будет российский сверхзвуковой бизнес-джет
Власти Гонконга из-за протестов намерены отказаться от закона об экстрадиции
Генетик рассказал, когда появится возможность клонирования клеток человека
Российские следователи предъявили обвинение украинцу за нападение на посольство в 2016 году
Путин пригласил премьера Индии на празднование 75-летия Победы
Иранский министр попросил Трампа перестать изображать суперзлодея Таноса
Снять наличные деньги на кассе смогут более 38 миллионов россиян
В Великобритании партию героина в 1,3 тонны пытались спрятать под поленцами и халатами
Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике
Минприроды завершило исследования по расширению границ РФ в Арктике
Кремль не будет анонсировать дату обмена заключенными из-за «чувствительности» темы
Китай обвинил FedEx в попытке доставить холодное оружие в Гонконг
В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
В Китае 16 покупателей пострадали в давке из-за промоакции магазина
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу