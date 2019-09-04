СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-04T13:31:24+03:00

На 75 году жизни умер Петер Линдберг, работавший с Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другими звездами

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 3 сентября, в возрасте 74 лет умер Петер Линдберг - известный немецкий фэшн-фотограф, работавший с топ-моделями, модными домами и крупными компаниями. В его портфолио есть снимки таких звезд, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и многих других.

therealpeterlindbergh Фотограф с Евой Херциговой, Надей Ауэрманн, Синди Кроуфорд, Татьяной Патиц, Карен Александер и Еленой Кристенсен

"С большой грустью мы объявляем о кончине Питера Линдберга", - говорится в посте, опубликованном на странице Линберга в Instagram.

therealpeterlindbergh Брэд Питт в объективе Петера Линдберга

Причина смерти не называется. Известно, что у Питера осталась жена, четверо сыновей и семеро внуков.

therealpeterlindbergh На съемках с Пенелопой Крус

Линдберг сотрудничал с такими основоположниками моды, как Карл Лагерфельд, Дерил Ханна и Джорджо Армани. Именно он создал постеры к фильмам "Голод" с Катрин Денев и "Поговори с ней" Педро Альмодовара.

therealpeterlindbergh Ванесса Паради, Лос-Анджелес, 2019

Снимки немецкого фотографа появлялись в Harper's Bazaar, Vogue и Rolling Stone. Он же руководил съемкой для календаря Pirelli-2017.

Сайт kp.ru публиковал небольшое интервью с этим талантливым человеком.

therealpeterlindbergh Леди Гага и Брэдли Купер

ИСТОЧНИК KP.RU