Умер Петер Линдберг - известный немецкий фэшн-фотограф
Во вторник, 3 сентября, в возрасте 74 лет умер Петер Линдберг - известный немецкий фэшн-фотограф, работавший с топ-моделями, модными домами и крупными компаниями. В его портфолио есть снимки таких звезд, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и многих других.
"С большой грустью мы объявляем о кончине Питера Линдберга", - говорится в посте, опубликованном на странице Линберга в Instagram.
Причина смерти не называется. Известно, что у Питера осталась жена, четверо сыновей и семеро внуков.
Линдберг сотрудничал с такими основоположниками моды, как Карл Лагерфельд, Дерил Ханна и Джорджо Армани. Именно он создал постеры к фильмам "Голод" с Катрин Денев и "Поговори с ней" Педро Альмодовара.
Снимки немецкого фотографа появлялись в Harper's Bazaar, Vogue и Rolling Stone. Он же руководил съемкой для календаря Pirelli-2017.
Сайт kp.ru публиковал небольшое интервью с этим талантливым человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU