2019-09-04T13:31:24+03:00
В мире

Умер Петер Линдберг - известный немецкий фэшн-фотограф

На 75 году жизни умер Петер Линдберг, работавший с Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другими звездами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Немецкий фотограф Петер ЛиндбергНемецкий фотограф Петер ЛиндбергФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Во вторник, 3 сентября, в возрасте 74 лет умер Петер Линдберг - известный немецкий фэшн-фотограф, работавший с топ-моделями, модными домами и крупными компаниями. В его портфолио есть снимки таких звезд, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и многих других.

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Фотограф с Евой Херциговой, Надей Ауэрманн, Синди Кроуфорд, Татьяной Патиц, Карен Александер и Еленой Кристенсен
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"С большой грустью мы объявляем о кончине Питера Линдберга", - говорится в посте, опубликованном на странице Линберга в Instagram.

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Брэд Питт в объективе Петера Линдберга
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Причина смерти не называется. Известно, что у Питера осталась жена, четверо сыновей и семеро внуков.

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На съемках с Пенелопой Крус
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Линдберг сотрудничал с такими основоположниками моды, как Карл Лагерфельд, Дерил Ханна и Джорджо Армани. Именно он создал постеры к фильмам "Голод" с Катрин Денев и "Поговори с ней" Педро Альмодовара.

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Ванесса Паради, Лос-Анджелес, 2019
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Снимки немецкого фотографа появлялись в Harper's Bazaar, Vogue и Rolling Stone. Он же руководил съемкой для календаря Pirelli-2017.

Сайт kp.ru публиковал небольшое интервью с этим талантливым человеком.

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Леди Гага и Брэдли Купер
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ИСТОЧНИК KP.RU

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