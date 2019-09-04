Кирилл Жуков получил три года тюрьмы за нападение сотрудника ОМОН

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-04T13:54:49+03:00

Тверской суд вынес приговор в отношении одного из фигурантов дела о несанкционированной акции в Москве

Изменить размер текста: A A

Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении участника несанкционированной акции от 27 июля Кирилла Жукова. Молодой человек получил три года колонии общего режима за нападение на сотрудника ОМОН.

К материалам следствия была приобщена видеозапись, на которой подсудимый пытается поднять забрало шлема стоящего в оцеплении силовика и ударяет по нему. На кадрах видно, что Кирилл при этом улыбается.

Гособвинение требовало для Жукова 4 года и 6 месяцев колонии. Сам он свою вину не признал.

"Признать Жукова виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - цитирует РИА Новости судью Марию Сизинцеву.

Сайт kp.ru писал, что московские суды вынесли первые приговоры по делу о несанкционированных митингах в минувший вторник, 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU