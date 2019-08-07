Дело о массовых беспорядках в Москве передали в центральный аппарат СК
Дело о массовых беспорядках в Москве, которые произошли 27 июля, будет передано в Главное следственное управление Следственного комитета. Соответствующее распоряжение дал глава СКР Александр Бастрыкин, после того, как заслушал доклады о ходе расследования.
- В ходе оперативного совещания Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату дальнейшее расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Москве, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомство займется сразу рядом дел, в том числе - о совершении финансовых махинациях, массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время по делу проходят девять фигурантов, им предъявлены обвинения.
В материалах уголовного дела фигурируют Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Еще два человека находятся в розыске.
Сейчас следователи изучают видеоматериалы, уже допрошены более 800 человек, которые были задержаны за административные нарушения. Половина из них оказалась иногородними. Помимо этого, у следствия есть данные об участии в акциях несовершеннолетних.
Сайт kp.ru сообщал, что несогласованные митинги прошли в Москве 14 и 27 июля и 3 августа. На протяжении всего времени полицейские задерживали тех, кто вел себя агрессивно. По оценкам МВД, в отделения отправили порядка полутора тысяч человек.
Несанкционированный митинг в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU