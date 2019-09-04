Лавров встретится с главой МИД Молдавии в Москве 11 сентября

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-04T14:31:15+03:00

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В следующую среду, 11 сентября, в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства Молдавии Николая Попеску. Об этом сообщила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что этот визит молдавского дипломата в Москву станет первым после формирования нового правительства республики, которое состоялось в июне. Главам ведомств предстоит актуализировать повестку двусторонних отношений на основе принципов Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года.

"Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики, которая представляет обоюдный интерес", - цитирует ТАСС представителя министерства.

Сайт kp.ru писал, что предыдущее правительство Молдавии еще в марте 2017 года запретило министрам, депутатам и чиновникам ездить в Россию, поскольку это "небезопасно". Запрет был снят в июле 2019-го новым кабинетом министров.

ИСТОЧНИК KP.RU