2019-08-08T00:42:24+03:00
Политика

Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на второй срок

Экс-спортсмен уточнил, что сдаваться не в его принципах
Мария ИГНАТЬЕВА
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Виталий Кличко намерен баллотироваться на второй срокВиталий Кличко намерен баллотироваться на второй срокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в случае, если правительство решит его уволить. Градоначальник уточнил, что в противном случае его просто не поймут киевляне.

- Я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться - не в моих принципах, - сказал Виталий Кличко в интервью изданию "Левый берег".

Он также заявил, что его избрали жители Киева, и только они смогут снять его с поста мэра города, если он не справится со поставленными задачами.

Напомним, что Виталий Кличко стал мэром Киева в 2014 году. А в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко. Руководитель офиса главы государства Андрей Богдан направил министру правительства страны Александру Саенко соответствующее письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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