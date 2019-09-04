В Германии оценили вероятность заключения соглашения с Британией по Brexit
Официальный представитель правительства заявил, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения по этому вопросу
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине уверены, что заключить соглашение с Британией в связи с Brexit еще возможно.
Зайберт также подчеркнул, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения по этому вопросу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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