В Германии оценили вероятность заключения соглашения с Британией по Brexit

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-04T15:22:48+03:00

Официальный представитель правительства заявил, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения по этому вопросу

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине уверены, что заключить соглашение с Британией в связи с Brexit еще возможно.

Зайберт также подчеркнул, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения по этому вопросу.

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ИСТОЧНИК KP.RU