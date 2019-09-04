2019-09-04T15:22:48+03:00
В мире

В Германии оценили вероятность заключения соглашения с Британией по Brexit

Официальный представитель правительства заявил, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения по этому вопросу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине уверены, что заключить соглашение с Британией в связи с Brexit еще возможно.

Зайберт также подчеркнул, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения по этому вопросу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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