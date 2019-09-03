Фунт стерлингов обвалился в ожидании «жесткого Brexit»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-03T13:01:20+03:00

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Возможный выход Великобритании из Европейского Союза без сделки с Брюсселем привел к панике на бирже и в ходе торгов во вторник, 3 сентября, британский фунт стерлингов опустился к доллару до минимума за почти три года.

Согласно данным торгов на 10:30 по московскому времени, фунт стерлингов опустился до уровня почти 1,20 доллара. Такое резкое падение стало первым с октября 2016 года, когда британская валюта подешевела до 1,22 доллара.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне 2 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен «наказать» парламентариев-консерваторов, которые проголосует 3 сентября за отсрочку Brexita без сделки с Брюсселем. Он заявил, что некоторые тори могут потерять свое представительство в Палате общин, если не поддержат решения Джонсона приостановить работу парламента до середины октября, которое дает главе британского кабмина реализовать «жесткий» сценарий выхода из ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU