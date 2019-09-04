2019-09-04T16:55:26+03:00
Общество

Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством

Министр культуры считает это форматом для детей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр побывал на международной книжной выставкеМинистр побывал на международной книжной выставкеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На международной книжной выставке-ярмарке в Москве министр культуры Владимир Мединский раскритиковал людей, которые читают комиксы будучи уже взрослыми.

- Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда, - цитирует слова министра ТАСС.

Ориентироваться создатели комиксов по мнению министра должны на детей 7-8 лет.

- Взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством, - считает министр.

Сегодня 4 сентября открылась книжная выставка-ярмарка. Она будет работать до 8 сентября. Министр, увидев очередь из желающих попасть внутрь ВДНХ, где проходит мероприятие, обрадовался. Это для него стало доказательством, что чтение и книги по-прежнему популярны среди россиян. Министр призвал заменить просмотр телевизора чтением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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