2019-09-04T16:24:40+03:00
Общество

Мединский призвал россиян читать книги вместо просмотра телевизора

Министр культуры обрадовался большому числу желающих попасть на книжную выставку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр посетил книжную выставкуМинистр посетил книжную выставкуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве проходит международная книжная выставка-ярмарка на ВДНХ. В день открытия 4 сентября ее посетил министр культуры Владимир Мединский. Увидев очередь из желающих попасть на выставку, глава ведомства не стал скрывать радости. По его мнению, это доказывает, что число любителей книг в нашей стране по-прежнему высоко.

- Значит, мы по-прежнему любим книги, мы по-прежнему любим читать. И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читают книги, - я всегда говорю это нашим студентам, на каждой лекции, - те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги! - сказал министр культуры.

Выставка проходит по 8 сентября.

Ученые провели не одно исследование, связанное с изучением процесса чтения. Доказано, что чтение продлевает жизнь. Но особенно важно читать сказки детям - ребенок, которому не читают на ночь, к пяти годам теряет 1 миллион 400 тысяч слов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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