"Подрыв или угроза независимости Украины": Страны ЕС согласовали продление на полгода антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-04T18:04:02+03:00

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Комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление на полгода санкций против РФ в связи с "подрывом или угрозой независимости Украины".

Дипломатический источник в институтах Евросоюза заявил, что послы согласовали данный вопрос.

- Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу, - сообщил "Интерфакс" официальный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму. Санкции против РФ из-за вхождения крымского полуострова в состав России впервые вступили в силу в марте 2014 года. Позднее к ним добавились ограничительные меры, связанные с событиями в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU