Нетаньяху посетит РФ с визитом, в ходе которого он встретится с Путиным
Информация о визите премьера Израиля появилась после того, как он отменил запланированный на понедельник однодневный визит в Индию
Изменить размер текста:
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вскоре может посетит Россию. В ходе визита политик планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
К слову, информация о визите Нетаньяху появилась после того, как он отменил запланированный на понедельник однодневный визит в Индию.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU