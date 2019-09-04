Нетаньяху посетит РФ с визитом, в ходе которого он встретится с Путиным

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-04T18:09:59+03:00

Информация о визите премьера Израиля появилась после того, как он отменил запланированный на понедельник однодневный визит в Индию

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вскоре может посетит Россию. В ходе визита политик планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

К слову, информация о визите Нетаньяху появилась после того, как он отменил запланированный на понедельник однодневный визит в Индию.

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ИСТОЧНИК KP.RU