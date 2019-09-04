В США расширили список санкций по Ирану

СЕГОДНЯ 19:27 2019-09-04T19:27:50+03:00

Американское Министерство финансов приняло меры против крупной сети перевозки грузов, которая находится под управлением Корпуса стражей исламской революции

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В Минфине США сообщили, что американские власти расширили список санкций по Ирану. В него внесли более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.

Также были приняты ограничительные меры против крупной сети перевозки грузов, которая находится под управлением Корпуса стражей исламской революции.

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ИСТОЧНИК KP.RU