В США расширили список санкций по Ирану
Американское Министерство финансов приняло меры против крупной сети перевозки грузов, которая находится под управлением Корпуса стражей исламской революции
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В Минфине США сообщили, что американские власти расширили список санкций по Ирану. В него внесли более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
Также были приняты ограничительные меры против крупной сети перевозки грузов, которая находится под управлением Корпуса стражей исламской революции.
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ИСТОЧНИК KP.RU