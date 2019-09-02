2019-09-02T15:59:52+03:00
В мире

В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы

Уже на этой неделе британцев могут попросить снова избрать членов Палаты общин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборыБорис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время внести в парламент предложение о проведении досрочных парламентских выборах.

«Есть реальная возможность того, что Джонсон может внести в парламент предложение, попросив уже на этой неделе у депутатов созвать всеобщие выборы, но окончательное решение еще не принято», - на своей странице в Twitter обозреватель BBC Лора Кюннсберг.

О возможности досрочных выборов сообщают также корреспонденты газеты The Guardian и телеканала Sky News.

Ранее появилась информация, что глава британского кабмина намерен «наказать» парламентариев-консерваторов, которые выступают против выхода из Евросоюза без сделки с Брюсселем. По данным телеканал Sky News, некоторые тори могут потерять свои места в Палате общин, если не проголосуют во вторник, 3 сентября, за решение Джонсона приостановить работу парламента до середины октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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