2019-09-04T22:32:26+03:00
В мире

Роухани: Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств

В мае иранская сторона объявила о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по ядерной программе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Роухани: Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательствРоухани: Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательствФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани рассказал, что иранская сторона в пятницу, 6 сентября, приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств, так как желаемые результаты не достигнуты.

Напомним, в мае Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по ядерной программе.

- Поскольку мы не достигли желаемых результатов, третий шаг (по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки) предпримем послезавтра, - заявил Роухани, пишет "РИА-Новости".

Напомним, ранее власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке. Позицию Тегерана подтвердил президент республики Хасан Роухани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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