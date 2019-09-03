2019-09-03T14:51:38+03:00
Политика

Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке

Позицию Тегерана подтвердил президент республики Хасан Роухани
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Ирана Хасан РуханиПрезидент Ирана Хасан РуханиФото: REUTERS
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Иран не собирается вступать в двусторонние переговоры с Соединенными Штатами по ядерной сделке. Такое заявление сделал президент республики Хасан Роухани.

Он подчеркнул, что ответ Тегерана на соответствующий вопрос был и остается отрицательным.

"Мы не пойдем на двусторонние переговоры с США", - сказал глава государства.

По словам Роухани, единственное на то, что может рассчитывать Вашингтон в случае отмены всех антииранских санкций - это обсуждение в формате 5+1. При этом Тегеран продолжает вести переговоры с Китаем, Россией и странами ЕС.

“Если Европа выполнит важную часть своих обязательств, мы даже можем пересмотреть сокращение наших обязательств [по СВПД]”, - приводятся слова президента на его официальном сайте.

Сайт kp.ru писал, что США покинули ядерную сделку еще в 2018 году, а в мае 2019-го Тегеран сложил с себя часть обязательств по ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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