2019-09-04T23:08:36+03:00
В мире

ЕС приостановил импорт фруктов и овощей из Украины

Причиной тому - вступление в силу директивы, направленной на защиту стран Евросоюза от вредных карантинных организмов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ЕС приостановил импорт фруктов и овощей из УкраиныЕС приостановил импорт фруктов и овощей из УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский союз приостановил импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины.

Причиной этому стало вступление в силу директивы 2019/523, которая направлена на защиту стран Евросоюза от вредных карантинных организмов. Она касается прежде всего поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей, говорится на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Напомним, с воскресенья, 1 сентября, все государства, не входящие в Евросоюз, должны предоставить доказательства отсутствия у них перечисленных вредных организмов. Украина направила Еврокомиссии соответствующие документы, однако ответа не последовало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии. Ограничение вступило в силу с 12 апреля 2019 года. В ведомстве заявили, что под видом белорусской продукции в страну могут попасть продукты из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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