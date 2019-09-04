Парламент Британии рассмотрит законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС

СЕГОДНЯ 22:53 2019-09-04T22:56:52+03:00

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Британский парламент планирует рассмотреть законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Британский премьер-министр Борис Джонсон днем ранее призвал не голосовать за промедление по Brexit По его мнению, это подорвет позиции Британии на переговорах с Брюсселем.

Джонсон заявил, что если депутаты поддержат законопроект, то он выступит за проведение внеочередных парламентских выборов. Напомним, выход Британии из ЕС намечен на 31 октября текущего года, пишет сайт "Эхо Москвы".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Британское правительство выделит 2 миллиарда на расходы, связанные с Brexit. В Британии заявили, что в случае выхода из ЕС без заключения сделки Британия будет готова к его последствиям. Более того, в ближайшее время премьер-министр Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы. Уже на этой неделе британцев могут попросить снова избрать членов Палаты общин.

ИСТОЧНИК KP.RU