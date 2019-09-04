Журналисты нашли секретную базу спецназа США в Эстонии

4 Сент. 23:28 2019-09-04T23:38:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Эстонские журналисты рассказали, что обнаружили на территории своей страны секретную базу американского спецназа, которая действует в прибалтийской республике целых пять лет – с 2014 года.

Об этом сообщает телекомпания ERR со ссылкой на журналистское расследование, которое провели авторы телепередачи «Очевидец». Найти засекреченный объект США помогли документы Пентагона, в которых говорится, что в 2019 году Соединенные Штаты выделят Эстонии на нужды «специфического объекта» 15,7 миллиона долларов.

Отмечается, что корреспонденты пытались попасть на таинственную базу полгода, и в конце концов их туда пустили, однако снимать разрешили только флаги и вывески. Место, где находится база, ее размер и численность тренирующихся там бойцов американского спецназа – государственная тайна, поэтому никаких подробностей не приводится.

Известно лишь, что для деятельности этого подразделения армии США в Эстонии нужно больше места, и объект будет расширяться. Уже к следующему году планируют построить казармы, тир, склад для оружия и специальную башню, чтобы сушить парашюты.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Эстонии прошли масштабные военные учения НАТО под названием «Весенний шторм».

ИСТОЧНИК KP.RU