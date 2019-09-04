В Минске объяснили причину укрепления границы Белоруссии с Украиной

4 Сент. 23:54 2019-09-05T00:08:27+03:00

По словам госсекретаря Совбеза, Белоруссия не закрывает пункты пропуска с Украиной, а совершенствует их Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам госсекретаря Совбеза, республика не закрывает пункты пропуска с соседней Незалежной, а только совершенствует

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Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась пояснил, зачем республика решила укрепить свою границу с Украиной: чтобы пресечь ввоз оружия на белорусскую территорию из соседней Незалежной. Он уточнил, что пункты пропуска не закрываются, а совершенствуются.

«Мы выстраиваем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями, неправомерными», - сказал Зась в эфире телеканала «Беларусь 1».

Подчеркнув, что «это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс – выстраивание государственной границы с соседним государством», госсекретарь Совбеза заявил, что на Украине «в свободном доступе» находятся «тысячи единиц оружия».

«Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно», - добавил Станислав Зась.

Однако белорусы, как отметил госсекретарь, «рады всем гостям, которые к нам приходят с благими намерениями – учиться, работать и даже жить».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что Минск вынужден «наглухо закрыть» границу с «братской» Украиной из-за того, что с ее территории в республику хлынул поток оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU