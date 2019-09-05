В новых машинах появятся «напоминалки» о ребенке в салоне

СЕГОДНЯ 00:53 2019-09-05T01:00:35+03:00

Специальными датчиками, которые будут напоминать водителю о детях на заднем сидении, планируется оснастить автомобили к 2025 году

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Специально для слишком занятых и забывчивых родителей новые автомобили решили оснащать датчиками, которые будут напоминать водителю о ребенке на заднем сидении, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, такие приборы – визуальные датчики и аудиоиндикаторы – будут срабатывать после того, как водитель заглушит двигатель. По задумке авторов, увидев или услышав сигнал, человек за рулем вспомнит, что нужно оглянуться и проверить, нет ли в салоне детей.

Устройством-напоминалкой планируется оснастить почти все новые автомобили к 2025 году, а в компании Hyundai Motor Co. заявили, что установят такие датчики на своих новых машинах уже к 2022 году.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, как правильно перевозить детей в автомобиле. Ребенок до семи лет в машине должен находиться в специальном автокресле, а другие устройства не только запрещены Правилами дорожного движения, но и опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU