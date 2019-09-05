Аквалангист чудом выжил, случайно выстрелив себе в голову из гарпуна

СЕГОДНЯ 01:59 2019-09-05T02:10:57+03:00

Аквалангист из ЮАР случайно выстрелил себе в голову из гарпуна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Аквалангист из ЮАР по имени Конни Хэллоуэлл чудом выжил после того, как случайно выстрелил себе в голову из гарпуна. По словам дайвера, во время подводной охоты недалеко от южноафриканского города Дурбан он заметил тонущих возле скал туристов, и поплыл к ним на помощь, хотел спасти.

«В этот момент нахлынула большая волна, я попытался убрать гарпун, но случайно нажал на курок и выстрелил себе в лицо», - цитирует рассказ Хэллоуэлла издание Independent.

Стрела попала в правую щеку и вышла возле левого уха. Мужчине очень повезло: она не задела ни мозг, ни глаза. Дайвер сумел выплыть и выбраться на берег, где он попросил помощи у местных жителей. Те вызвали спасателей.

Раненого вертолетом доставили в больницу, врачи вынули стрелу из его головы. Теперь жизни Конни Хэллоуэлла ничего не угрожает, он идет на поправку.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом дайвере, которому тоже несказанно повезло: акула чуть не откусила ему голову, но в последний момент передумала.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU