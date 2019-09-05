США и Китай договорились продолжить торговые переговоры в октябре

СЕГОДНЯ 05:35 2019-09-05T06:18:40+03:00

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Очередной, уже 13-й по счету, раунд американо-китайских торговых переговоров состоится не в сентябре, как предполагалось ранее, а в начале октября, и проходить он будет в Вашингтоне, сообщает Министерство коммерции Китая.

Об этом договорились по телефону вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин. В беседе также участвовал американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Отмечается, что стороны все время поддерживали тесные контакты. Середины сентября начнутся «обстоятельные обсуждения» спорных вопросов на уровне рабочих групп, которые должны подготовить «необходимые условия для встречи на высоком уровне».

«Обе стороны считают, что для этого следует предпринять реальные шаги», - цитирует заявление китайского ведомства ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, американцы считают, что в качестве дополнительного аргумента в торговых спорах с КНР можно использовать невыплаченные Пекином долги по облигациям, выпущенным во времена правления китайских императоров.

ИСТОЧНИК KP.RU