Тегеран осудил решение США расширить санкции против Ирана

СЕГОДНЯ 06:01 2019-09-05T06:17:05+03:00

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В министерстве иностранных дел Ирана осудил решение США расширить санкции против Тегерана, назвав очередные ограничения мерами, предпринятыми «из отчаяния и разочарования», главная цель которых – «удар по иранской нации».

«Однако подобные меры, как обычно, ни к чему не приведут и добавят мрачные моменты в историю их лживого обращения с иранцами, хотя когда-нибудь им точно придётся нести ответственность за свои действия», - цитирует заявление представителя иранского МИД Аббаса Мусави телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 сентября американский Минфин объявил, что расширил санкционный список по Ирану, добавив в него более 20 физических и юридических лиц, а также несколько нефтяных танкеров, которые, по версии Вашингтона, находятся под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

ИСТОЧНИК KP.RU