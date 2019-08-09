2019-08-09T13:26:46+03:00
Политика

Пушков призвал Японию отказаться от "выпадов" в сторону Курил

Такое заявление прозвучало после того, как Токио "внесло" российские острова в состав Хоккайдо на сайте ОИ-2020
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Япония "включила" Курилы в состав Хоккайдо на сайте ОИ-2020Япония "включила" Курилы в состав Хоккайдо на сайте ОИ-2020Фото: REUTERS
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Японии стоит отказаться от "выпадов" в сторону российских Курильских островов. Такой призыв озвучил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Высказывание стало реакцией на провокационные действия японских властей, которые отнесли четыре спорных острова - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - к составу префектуры Хоккайдо.

Эти территории стали частью СССР по итогам второй мировой войны, и именно они во многом являются причиной того, что между Японией и Россией до сих пор не подписан мирный договор. Токио давно пытается вернуть южную часть Курил и продолжает указывать территории своими, несмотря на протесты Москвы.

Сайт kp.ru писал, что в этот раз острова стали "японскими" на сайте Олимпийских игр 2020 года, в разделе указания маршрута проноса огня.

"Это уже не частная инициатива, а нечто большее, т.е. заход за "красную линию". В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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