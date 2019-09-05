Малайзийский премьер засомневался в нейтральности расследований по MH17

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-05T08:00:10+03:00

Политик заявил, что необходимо создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы провести свое расследование

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что усомнился в нейтральности международного расследования катастрофы MH17 .

Политик подчеркнул, что оно основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии. Мохамад заявил, что нужно создать непредвзятый орган с экспертами из нескольких стран, который бы мог провести заново свое расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU