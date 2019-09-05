Скворцова: закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря 2019
Ранее инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Минздрав рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение 2019 года.
Напомним, ранее ведомство представило проект соответствующего закона. Его поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде.
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ИСТОЧНИК KP.RU