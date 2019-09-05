В Японии более 30 человек пострадали после столкновения поезда с грузовиком

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-05T10:20:53+03:00

В результате инцидента грузовик загорелся, а первый вагон поезда сошел с рельсов Фото: REUTERS

Жертвой ДТП стал один человек

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В четверг, 5 сентября, в японском городе Иокогама один человек погиб, 31 получили ранения, в результате столкновения грузовика с поездом.

Как сообщает издание агентство Киодо, ДТП произошло между станциями Канагава-Шиммачи и Накакидо, В результате инцидента грузовик загорелся, а первый вагон поезда сошел с рельсов.

Представитель пожарной охраны сообщил, что один пострадавших находятся в тяжёлом состояние, жертвой стал водитель грузовика.

"В результате столкновения пострадали 32 человека. Двое из них находились в тяжелом состоянии, но после того, как они были направлены в больницы, была зафиксирована смерть одного человека", - передает слова представителя пожарной охраны телеканала NHK.

Напомним, в конце августа жертвами столкновения двух авторикш с грузовиком в Индии стали 16 человек, трое из них дети, еще пять пострадавших получили тяжелые травмы. ДТП произошло по вине водитель грузовика, который превысил скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU