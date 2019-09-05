Скворцова не исключила введение четырехдневной рабочей недели

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-05T10:52:02+03:00

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Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю в России возможен, но требует всестороннего обсуждения. Сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума.

«Я думаю, что, конечно, нужно всесторонне это предложение обсуждать. В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», - сказала министр в интервью РИА Новости, отметив, что уже сейчас многие люди работают из дома.

Ранее переход на четырехдневную рабочую неделю не исключил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, однако подчеркнул, что такое решение возможно в долгосрочной перспективе, а не в ближайшие несколько лет.

Напомним, активное обсуждение данного вопроса началось в июне, после того, как на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что «будущее за четырехдневной рабочей неделей».

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ИСТОЧНИК KP.RU