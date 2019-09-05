Роспотребнадзор проведет опрос в 15 тысячах школ, чтобы нормализовать питание детей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-05T12:13:16+03:00

Отвечать на вопросы будут школьники и родители из пяти регионов

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Роспотребнадзор совместно с учеными проведет масштабный опрос, чтобы понять, какие проблемы существуют сегодня в школьном питании. Отвечать на вопросы будут в 15 тысячах российских школ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомством уже подготовлен проект нового СанПиН по детскому питанию. Документ был опубликован зимой и доработан совместно с общественностью и родительским сообществом.

- Помимо этого, разработаны методические рекомендации для родителей о том, как они могут проконтролировать питание, депутатами подготовлены законопроект о качественном и безопасном питании, который предполагает новое определение качества продуктов питания, обязательность питания детей в школах, - сообщила Анна Попова.

В сентябре в пяти пилотных регионах (Республике Башкортостан, Московской, Омской, Саратовской и Свердловской областях) стартует опрос родителей и детей по вопросам детского питания.

- Опрос, который будет организован в 15 тысячах школ, поможет понять, какие есть вопросы и претензии по питанию школьников. Наша главная задача - понять, почему дети не едят, и, главное, что сделать, чтобы дети могли восполнить свои потребности в пищевых полезных веществах, выросли здоровыми и сильными, - прокомментировала Анна Попова.

Полученные результаты должны помочь переориентировать всю действующую систему питания. В будущих рекомендациях так же учтут региональные особенности.

. - Если в Краснодарском крае много солнца, фруктов и овощей, то в районах Арктики, где полярная ночь, не хватает витамина D и других витаминов — должен быть другой рацион. Там нужно добавлять целый комплекс витаминов, чтобы дети были здоровы, - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU