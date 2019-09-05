В Москве бизнесмен на Lexus придумал ограбление на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-05T12:26:05+03:00

Ранее мужчина обратился в полицию и заявил, что неизвестный распылил ему в лицо неизвестную жидкость и забрал деньги прямо из салона машины

Изменить размер текста: A A

Московский бизнесмен на Lexus, который накануне сообщил в полицию, что на него на востоке столицы напал неизвестный и похитил сумку с 3 миллионами рублей из салона авто, заявил, что инсценировал ограбление.

Мужчина сам обратился в правоохранительные органы и рассказал об инсценировке. Оказывается, в преступный план он вовлек своего друга, которого накануне попросил позвонить в полицию и сообщить о "краже" и "нападении неизвестного лица".

По словам правоохранителей, бизнесмен заранее был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. На данный момент известно, что мужчину задержали. Он во всем сознался и написал заявление о факте ложного сообщения и предоставлении несуществующих сведений, сообщили kp.ru собственные источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 3 сентября, стало известно о том, что в Москве у водителя Lexus отобрали сумку с 3 млн рублей. По словам потерпевшего, грабитель распылил ему в лицо неизвестную жидкость и забрал деньги прямо из салона машины.

ИСТОЧНИК KP.RU