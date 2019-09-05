«Владимир, давай двигаться вперед»: Абэ предложил Путину вместе заключить мирный договор
В ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к российскому лидеру Владимиру Пуитну с предложением сделать все, чтобы двигаться вперед и заключить мирный догор.
«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давай вместе возьмем на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор», — сказал глава японского правительства, отметив, что такой шаг «разом даст расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран».
Премьер Японии также сообщил, что страна восходящего солнца упростит выдачу виз студентам из России.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что на Восточном экономическом форуме планирует обсудить с президентом проблему мирного договора и двусторонних отношений. В свою очередь Путин сообщил о стабильном и динамичном развиваются, что двусторонние отношения РФ и Японии.
Напомним, проблемы в отношениях двух стран связаны с тем, что Токио претендует на несколько островов Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
ИСТОЧНИК KP.RU