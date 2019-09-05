«Владимир, давай двигаться вперед»: Абэ предложил Путину вместе заключить мирный договор

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-05T12:21:56+03:00

Премьер-министр Японии рассказал о «безграничных возможностях», которые есть у народов двух стран

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В ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к российскому лидеру Владимиру Пуитну с предложением сделать все, чтобы двигаться вперед и заключить мирный догор.

«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давай вместе возьмем на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор», — сказал глава японского правительства, отметив, что такой шаг «разом даст расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран».

Премьер Японии также сообщил, что страна восходящего солнца упростит выдачу виз студентам из России.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что на Восточном экономическом форуме планирует обсудить с президентом проблему мирного договора и двусторонних отношений. В свою очередь Путин сообщил о стабильном и динамичном развиваются, что двусторонние отношения РФ и Японии.

Напомним, проблемы в отношениях двух стран связаны с тем, что Токио претендует на несколько островов Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

ИСТОЧНИК KP.RU